ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι συλλήψεις μεταναστών με ποινικό μητρώο, μέλος συμμορίας φώναζε «γ… τον Τραμπ» ΗΠΑ

Περνά στην πράξη το “σχέδιο” για το μεταναστευτικό ζήτημα στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήδη τα μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων έχουν βγει στους δρόμους της Βοστώνης και συλλαμβάνουν αλλοδαπούς με ποινικό μητρώο, μεταξύ των οποίων είναι και μέλη συμμοριών όπως η Mara Salvatrucha (MS-13), σύμφωνα με το Fox News.

Μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων είναι άτομα με ερυθρές αγγελίες από την Interpol, ύποπτοι για δολοφονίες και βιασμούς καθώς επίσης και ένα μέλος συμμορίας από την Αϊτή με 18 καταδίκες. Ο συγκεκριμένος άνδρας φώναξε στις κάμερες πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Αϊτή και είπε «γ… τον Τραμπ, για πάντα Μπάιντεν», ευχαριστώντας τον Μπαράκ Ομπάμα.

🚨NEW: Illegal Haitian gang member with 17 convictions says “I’m not going back to Haiti… F*ck Trump… Biden forever.. Thank Obama” during his arrest by ICE’s elite Boston unit for deportation pic.twitter.com/0mLsFC937E

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) January 23, 2025