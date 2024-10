ΗΠΑ: Υπάρχουν αποδείξεις ότι η Βόρεια Κορέα βοήθησε την Ρωσία στον πόλεμο με Ουκρανία

Οι ΗΠΑ για πρώτη φορά δήλωσαν ότι έχουν δει «αποδείξεις και βάσιμα στοιχεία» για την αποστολή στρατευμάτων από την Βόρεια Κορέα στην Ρωσία, με στόχο να αναπτυχθούν και να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν παραδέχτηκε ότι έχουν παρουσιαστεί νέα δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ρωσία, με στόχο να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Μόλις ένα 24ωρο πριν, ο Λόιντ Όστιν κατά την επίσκεψη «αστραπή» που πραγματοποίησε απροειδοποίητα στο Κίεβο, είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους πως δεν υπήρχαν ακόμη επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώσουν την θέση πως στρατιωτικοί από την Βόρεια Κορέα εντάσσονται στις ρωσικές δυνάμεις.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς των καταγγελιών Κιέβου και Σεούλ, ότι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθούν στη Ρωσία για να συνδράμουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Την είδηση μεταδίδει η δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Lara Selligman:

BREAKING: @secdef confirms the US is seeing evidence that North Korean troops have gone to Russia. First official U.S. confirmation.

“As we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops in Russia,” Austin said told a small group of reporters traveling with him in Rome on Wednesday. “What exactly they’re doing? Left to be seen. These are things that we need to sort out. We’ll have more…

— Lara Seligman (@laraseligman) October 23, 2024