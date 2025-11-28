Ήπειρος – Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Adel: Χωριά αποκλεισμένα και δίκτυα κατεστραμμένα

Σε ολόκληρη την Ήπειρο, από τα ορεινά της Κόνιτσας μέχρι τη Φιλιππιάδα και από τα Τζουμέρκα ως τη Σαγιάδα, η κακοκαιρία Adel άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές. Συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση βασικών υποδομών, ενώ κάτοικοι και δήμοι περιγράφουν μια πρωτοφανή εικόνα καταστροφής.

Για την εικόνα στην περιοχή μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Τάτσης, κάτοικος του χωριού, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την καθημερινότητα των τελευταίων ημερών. «Η βροχή συνεχίζεται, όσο μπορούμε το παλεύουμε να είμαστε ζωντανοί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι συνεχείς καταιγίδες έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα είπε, «ανά 100 μέτρα υπάρχει κατολίσθηση», ενώ το χωριό έχει μείνει χωρίς βασικές υποδομές: «Δεν υπάρχει δίκτυο νερού, δεν υπάρχει τίποτα».

Ο ίδιος υπολόγισε ότι 7 με 8 κατοικίες θεωρούνται πλέον επικίνδυνες, καθώς έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, επεσήμανε ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται δίπλα στους κατοίκους: «Ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι κάθε μέρα εδώ».

Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους κατοίκους είναι αν το χωριό θα παραμείνει κατοικήσιμο τις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να γίνουν έργα, αλλά να έρθουν και γεωλόγοι να μας πουν τι θα γίνει, αν θα αντέξει», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν αν πρέπει να μείνουν ή να απομακρυνθούν: «Αν δεν έρθουν οι γεωλόγοι να μας πουν αν πρέπει να μείνουμε ή όχι στο χωριό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε».





Σύμφωνα με τον ίδιο, τον χειμώνα στο χωριό ζουν περίπου 100 με 150 κάτοικοι, οι οποίοι αυτή την περίοδο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κατεστραμμένο δίκτυο ύδρευσης και δρόμους που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές: «Το μισό δίκτυο είναι κατεστραμμένο», είπε χαρακτηριστικά.





Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, μιλώντας στο Mega περιέγραψε την κατάσταση ως «μια δύσκολη εβδομάδα», με έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης και όχθες ρεμάτων. «Ο κόσμος εδώ αναστατώθηκε και φοβάται. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και στο οδικό δίκτυο και στην ύδρευση», ανέφερε.

