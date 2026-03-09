Ήπειρος: Ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, κλειστά σήμερα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών ΦΩΤΟ

Ζημιές κυρίως σε παλαιά πέτρινα σπίτια σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα άφησε πίσω της η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την Ήπειρο τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026, με επίκεντρο περίπου 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας .

Η δόνηση, που σημειώθηκε στις 05:32, έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Άρτας, Πρέβεζας, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα). Ακολούθησε έντονη μετασεισμική ακολουθία, με τους ισχυρότερους μετασεισμούς να φτάνουν τα 4,7 και 3,7 Ρίχτερ.

Σε χωριά της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ζημιές κυρίως σε παλιά πέτρινα κτίρια: ρωγμές σε τοίχους και σοβάδες, πτώσεις κεραμιδιών και στέγες που άνοιξαν, ενώ σε ορισμένα σημεία οι ρωγμές διέσχιζαν ολόκληρα δωμάτια. Πέτρινοι ναοί και μικρά εκκλησάκια υπέστησαν ρωγμές σε καμπαναριά και πτώσεις λίθων, ενώ σε νεκροταφεία μετακινήθηκαν ή έσπασαν σταυροί και μνήματα.

Μικρές καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν στην Εγνατία Οδό (κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς), ενώ σε ορισμένες περιοχές των Ιωαννίνων υπήρξαν προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές καταστροφές σε υποδομές. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, ενώ η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, για προληπτικούς λόγους. Τεχνικά κλιμάκια του Δήμου, σε συνεργασία με το ΤΕΕ Ηπείρου, θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα κτίρια για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους. Παρόμοιες αποφάσεις ελήφθησαν και σε άλλους δήμους, όπως Παραμυθιά, Δωδώνη και Λεπτοκαρυά.

Οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν την ακολουθία φυσιολογική μέχρι στιγμής, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τυχόν περαιτέρω ζημιές.

