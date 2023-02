Ιράκ: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ταβέρνα 5.000 ετών 

Aρχαιολόγοι έξω από την πόλη Al-Shatrah στο νότιο Ιράκ, ανακάλυψαν μια μεγάλη ταβέρνα γεμάτη καθίσματα, φούρνο, ένα είδος αρχαίου πήλινου ψυγείου που ονομάζεται “zeer” και δοχεία αποθήκευσης, μερικά από τα οποία περιείχαν ακόμα τρόφιμα, γεγονός που μαρτυρά τον τρόπο ζωής που χρονολογείται γύρω στο 2.700 π.Χ.

Ειδικότερα, οι ερευνητές, που εργάζονταν στην αρχαία πόλη Λαγκάς στο σημερινό Ιράκ, ανακάλυψαν ότι μια ταβέρνα, κρυμμένη μόλις μισό μέτρο κάτω από την επιφάνεια, χωριζόταν σε μια υπαίθρια τραπεζαρία και ένα δωμάτιο στο οποίο βρέθηκαν παγκάκια, φούρνος, αρχαία υπολείμματα φαγητού και ένα ψυγείο 5.000 ετών.

Αρχικά, οι αρχαιολόγοι ανέσκαφαν τον ανοιχτό χώρο της αυλής της ταβέρνας, η οποία ήταν δύσκολο να ανασκαφεί, όντας «ανοιχτή και εκτεθειμένη στην ύπαιθρο», είπε στο CNN ο Ριντ Γκούντμαν, αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Αφού επέστρεψε στη μυστηριώδη αυλή λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του 2022, η Σάρα Πιζιμέντι (από το Πανεπιστήμιο της Πίζας) διεύρυνε τη διάμετρο της ανασκαφής.

With every discovery in Lagash, further knowledge gets revealed about the lifestyle during the Mesopotamian era.#Iraq#Archeology https://t.co/1HbKrUV7GZ

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) January 31, 2023