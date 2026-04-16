Ηράκλειο: Απέδρασε από τη φυλακή και λήστεψε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Σε υπόθεση με σοβαρές διαστάσεις εξελίσσεται η ληστεία που καταγγέλθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου, καθώς ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα και να της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δραπέτης των φυλακών της Αγιάς Χανίων. Πρόκειται για 30χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του υπήρχε ήδη ποινική εμπλοκή για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου στη Χερσόνησο, όταν η γυναίκα κινούνταν πεζή στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος την προσέγγισε, την απείλησε βγάζοντας μαχαίρι και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο πριν εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης: Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Η γυναίκα κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι ο αλλοδαπός που είχε αποδράσει λίγες ημέρες νωρίτερα από το σωφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει συλληφθεί.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο ίδιος άνθρωπος φέρεται όχι μόνο να απέφυγε την έκτιση της ποινής του, αλλά να επέστρεψε σχεδόν αμέσως σε εγκληματική δράση. Το βάρος πλέον πέφτει στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., τόσο για τη σύλληψή του όσο και για την πλήρη διαλεύκανση της ληστείας.

