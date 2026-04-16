Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής επί της οδού Μακεδονομάχων. Η ταυτότητά της δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή, ενώ η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της.

16 Απρ. 2026 11:11
Pelop News

Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης μια γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, στην οδό Μακεδονομάχων, με την υπόθεση να προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση στις Αρχές της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, η γυναίκα δεν ήταν γνωστή στους περίοικους, κάτι που από την πρώτη στιγμή προσέθεσε ακόμη ένα ερώτημα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την έρευνα προσπαθούν να εξακριβώσουν τόσο την ταυτότητά της όσο και τον λόγο για τον οποίο βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.

Το αρχικό σκηνικό δημιούργησε αβεβαιότητα και έντονο προβληματισμό, καθώς στα πρώτα ρεπορτάζ δεν είχε αποκλειστεί ούτε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν λίγο αργότερα ανέφεραν ότι οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν προς την εκδοχή της αυτοκτονίας, χωρίς πάντως να έχει κλείσει επίσημα η έρευνα πριν ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξεταζόταν και το ενδεχόμενο η γυναίκα να διέμενε στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, στοιχείο που επίσης μπαίνει στο μικροσκόπιο των ερευνών. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, τα δεδομένα παραμένουν υπό διερεύνηση και αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας, καθώς ο εντοπισμός της γυναίκας έγινε σε κατοικημένη περιοχή και υπό συνθήκες που εξαρχής γέννησαν ερωτήματα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης και των ιατροδικαστικών ευρημάτων, τα οποία θα δώσουν πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

