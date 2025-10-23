Ηράκλειο: Ατσάλινη ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο 52χρονου, εργατικό ατύχημα που σοκάρει!

Σοκαριστικό το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα (23.10.2025) στην Κρήτη με 52χρονο εργάτη να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς το χέρι του πιάστηκε σε μηχάνημα κατά της διάρκεια της βάρδιάς του σε εργοστάσιο διαλογής σταφίδας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργατικό ατύχημα συνέβη όταν το χέρι του 52χρονου εγκλωβίστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα μία ατσάλινη ράβδος να καρφωθεί στο μπράτσο του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το MEGA αλλά και στις αποκλειστικές εικόνες, ο 52χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος μέχρι να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, ομάδα της ΕΜΑΚ αλλά και ασθενοφόρο που μετά τον απεγκλωβισμό του τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, την στιγμή που η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με το creta24.gr, περίπου μια ώρα, άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν με ειδικά εργαλεία και τη συνδρομή γιατρού του ΕΚΑΒ, τον άτυχο εργάτη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:11 για εργατικό ατύχημα στο εργοστάσιο εξαγωγικής ένωσης σουλτανίνας.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου και την 3η ΕΜΑΚ Κρήτης, με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

