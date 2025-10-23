Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί, είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό

Μία 40χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, καθώς φέρεται να τη χτύπησε ο σύντροφός της σήμερα (23.10.2025) στο Κορωπί.

Όλα συνέβησαν στο Κορωπί στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Ευαγγελιστρίας γύρω στις 16:00 το μεσημέρι, όταν ένας 50χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι βρήκε τη σύντροφό του, η οποία έχει καταγωγή από τη Λιθουανία, αιμόφυρτη στο σπίτι τους, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον ίδιο.

Στο σπίτι την ώρα του περιστατικού, βρίσκοντας και τα παιδιά του ζευγαριού, δύο αγοράκια ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών. Ο 50χρονος,σ σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε άγρια την 40χρονη με μπουνιές στο κεφάλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος συνελήφθη ενώ είχε συλληφθεί ξανά για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το 2023.

