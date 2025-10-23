Που έχει φτάσει η κοινωνία μας; 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του!

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Δυτική Λέσβο

Που έχει φτάσει η κοινωνία μας; 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του!
23 Οκτ. 2025 21:37
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό είχαμε στη Δυτική Λέσβο, καθώς οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν έναν 13χρονο ανήλικο ως το άτομο που έκλεψε 7.000 ευρώ από την γιαγιά του.

«Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα

Μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, προέκυψε ότι ο το παιδί άρπαξε από το σπίτι της γιαγιάς του τουλάχιστον 7.000 ευρώ μετρητά, σύμφωνα με το lesvosnews.net.

Οι αστυνομικοί, μετά από μεθοδική έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν 6.050 ευρώ, τα οποία φαίνεται να αποτελούν μέρος του κλεμμένου ποσού.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το κύμα παραβατικότητας ανηλίκων.

Το αστυνομικό τμήμα Ερεσού – Αντίσσης συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί αν ο ανήλικος ενήργησε μόνος του ή με τη βοήθεια άλλων προσώπων.
