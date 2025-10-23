«Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα

Πλέον φαίνεται ότι δεν έχει τέλος το θρίλερ της Φοινικούντας όπου έπεσαν νεκροί ένας 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του, την 5η Οκτωβρίου, με δύο 22χρονους να αλληλοκατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Παρόλο που οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι – ο ένας ως φερόμενος εκτελεστής και ο άλλος ως φερόμενος συνεργός – έδωσαν τις πολύωρες απολογίες τους για την υπόθεση της Μεσσηνίας, κάποια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Όπως περιέγραψε ο συνεργός, λόγω οικονομικής δυσκολίας και μίας σεξουαλικής παρενόχλησης που ισχυρίστηκε ότι υπέστη από τον 68χρονο, έσπευσε με τον φίλο του στη Φοινικούντα για να τον απειλήσει και να ζητήσει λεφτά.

Οι 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος οργάνωσε το έγκλημα και για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και φύτεψε τις σφαίρες σε ιδιοκτήτη και επιστάτη. Την ίδια ώρα οι αρχές «ξεσκονίζουν» τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της περιοχής καθώς και τα κινητά των δραστών, και ακόμη τριών υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο ανιψιός του 68χρονου, η σύντροφός του, καθώς και ο εργοδότης των 22χρονων που είναι καλός φίλος του ανιψιού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού στη Φοινικούντα. Η σύντροφός του, λίγο πριν την διπλή δολοφονία είχε βρεθεί στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ, ενώ ήταν και εκείνη που μαζί με τον 33χρονο ενημέρωσαν τον εργοδότη των 22χρονων δραστών – λόγω της στενής φιλίας του με τον ανιψιό – ότι ο 68χρονος δολοφονήθηκε.

Ωστόσο, η σύντροφος του ανιψιού στην δική της κατάθεση, περιέγραψε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και θείο του συντρόφου της, ως έναν περίεργο άνθρωπο που έκανε προκλητικά σχόλια σε ανήλικους, μέχρι και στον 17χρονο γιο της ανιψιάς του.

«Δεν έχουμε το τηλέφωνο του συνεργού. Ο 68χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια και πολλές φορές τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια και για τον γιο της ανιψιάς του που είναι 17 ετών. Δεν ξέρω και δεν έμαθα αν είχε κάνει κάτι παραβατικό αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή. Όταν έγινε το φονικό ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει.

Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος. Η πόρτα της ρεσεψιόν είχε κλείσει και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με φακό, που δεν θυμάμαι το όνομά του, και μας βοήθησε να βρούμε τα κλειδιά γιατί όπως έτρεχε ο σύντροφός μου για να ξεφύγει, μάλλον του έπεσαν από τις τσέπες. Εγώ κάποια στιγμή όπως προχωρούσα έπεσα πάνω στον νεκρό επιστάτη και έπαθα σοκ», τόνισε η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα του φονικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης των 22χρονων, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε ο ανιψιός για να του πει τι έχει συμβεί. Από την μεριά του ο εργοδότης, παρά την έκταση που πήρε η υπόθεση, αναγνώρισε τον συνεργό και υπάλληλό του, μέσω τηλεόρασης, αλλά απέφυγε να ενημερώσει τον ανιψιό διότι όπως ανέφερε στην κατάθεσή του «δεν ήθελε να μπλέξει».

Ο ανιψιός του 68χρονου είχε γνωρίσει στο μαγαζί του φίλου του τον 22χρονο συνεργό. Έτσι, όταν κλήθηκε από τις αρχές για αναγνώριση του δράστη, υπέδειξε τον 22χρονο και κάλεσε τον εργοδότη φίλο του για να τον ενημερώσει. Τότε εκείνος του απάντησε «ναι, το ξέρω θα το έλεγα…», πράγμα που όπως είπε ο ανιψιός, δεν έκανε.

«Οι δικοί του μάλλον πίεζαν τον 68χρονο»

Ένας μάρτυρας που φαίνεται να ξέρει πολλά, και ίσως ήταν ο πιο κοντινός άνθρωπος στο 68χρόνο θύμα, έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που όπως ανέφερε δούλευε νυχθημερόν.

Έφευγε το πρωί, πήγαινε στο άλλο το μαγαζί γιατί δούλευε και τη νύχτα και ήταν όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ αργά έμενε στο κάμπινγκ. Και δεν έκανε ένα μπάνιο. Δηλαδή ένα μπάνιο στη θάλασσα δεν είχε κάνει. Δούλευε, ήταν εκεί και μου έλεγε έχω κουραστεί, αλλά δεν γίνεται μόνο του. Όλοι ζητάνε κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω.

Τι τον είχε πιέσει τόσο πολύ, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που ζήταγαν;

Οι δικοί του φαντάζομαι.

Τον 68χρόνο γνωστοί, φίλοι και συγγενείς τον περιέγραφαν ως δοτικό αλλά και δεσποτικό, εργασιομανή αλλά και συγκεντρωτικς, οι φίλοι του έβλεπαν έναν άνθρωπο πιεσμένο που όμως δεν παραχωρούσε καμία εργασία να την κάνει κάποιος άλλος.

«Μα δεν μπορούσε να το δουλέψει ο (ανιψιός) ήταν μικρό παιδί. Ούτε ήξερε και ούτε και ήθελε έτσι όπως τον έβλεπα. Τι να δουλέψει; Αυτός όποιον έβρισκε, του έλεγε “έλα έτσι”. Μα έτσι έκανε… όποιον γνώριζε “Α! έχω κάμπινγκ! Έλα!”. Και γι’ αυτό είχε και επιστάτη για να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ο άνθρωπος γιατί έφευγε και ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά».

Κομβικό σημείο στην ζωή του φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που δέχτηκε 1 μήνα πριν το φονικό, φαίνεται πώς από την μία διασκέδαζε ή προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να φανεί ψύχραιμος κι από την άλλη αναζητούσε καταφύγιο στο κάμπινγκ.

«Πρώτα από όλα ότι ανησυχούσε. Ότι αυτός που τον χτύπησε πίσω από αυτό κρύβεται άτομο με συμφέρον. Δεν ήξερε ποιος είναι. Ένιωσε ότι θα είναι ασφαλής και γι’ αυτό πήγε να μείνει στο κάμπινγκ, έτσι πίστευε ότι επειδή θα έχει και κόσμο, αποκλείεται. Πίστευε ότι αυτό το άτομο που κρυβόταν πίσω από αυτό, το έκανε για εκφοβισμό, όχι ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι νόμιζε και το έπαιρνε στα αστεία», είπε ο επιστήθιος φίλος του.

