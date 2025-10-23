Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
23 Οκτ. 2025 18:37
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ, όπως υπενθυμίζουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη δραστηριότητα της λοίμωξης την εβδομάδα 13 Οκτωβρίου – 19 Οκτωβρίου, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα (23.10.2025).

Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης

Ο κορονοϊός ευθύνεται για πέντε νέους θανάτους, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την εβδομάδα 41/2025.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα 41/2025.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19
✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 42/2025 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν πέντε νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 42/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 408.

✓ Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

✓ Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης
✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

✓ Κατά την εβδομάδα 42/2025 δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 42/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 148.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 42/2025, μεταξύ 440 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν έξι θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α. Τα τέσσερα στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV
✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά
