Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης

Στη Θεσσαλονίκη κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο της πόλης και λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Στις αρχές της εβδομάδας παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και άλλα τρία παιδιά τουλάχιστον έχουν τα συμπτώματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από το πρώτο κρούσμα άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες – τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον ΕΟΔΥ, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Σχολική Επιτροπή, κατά τις ίδιες πηγές.

Δεν κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει το σχολείο, έπειτα και από την επαφή του δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τη σχετική αρμοδιότητα με τον ΕΟΔΥ, οπότε το σχολείο λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, μετά από απόφαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Οι μαθητές που έχουν τα συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και έχουν δοθεί συμβουλές στους γονείς πώς πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που το παιδί τους προσβληθεί.

