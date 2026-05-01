Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη

01 Μάι. 2026 20:35
Pelop News

Λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, έρχεται στο φως βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ την ένταση που εκτυλίχθηκε και επεκτάθηκε στον δρόμο.

Στο υλικό του cretalive.gr, διακρίνονται οι τρεις νεαροί να κρατούν όπλα και μαχαίρια. Απομακρύνονται από το σημείο και στη συνέχεια επιστρέφουν, χωρίς να δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν. Όπως φαίνεται, όχι μόνο δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά επανέρχονται με επιθετική διάθεση.

Παράλληλα, στο ίδιο βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που οι νεαροί έρχονται σε αντιπαράθεση με άτομο του καταστήματος, το οποίο βγαίνει έξω κρατώντας μια μαγκούρα και υψώνει το χέρι του εμφανώς εκνευρισμένο, σε μια σκηνή που αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο και ποιοι εμπλέκονται
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται δύο αδέρφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, καθώς και ένα ακόμη άτομο, του οποίου τα στοιχεία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ήδη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Όπως προκύπτει, οι εμπλεκόμενοι εγκατέλειψαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν, αφού προηγουμένως κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας, επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχαν ήδη αστυνομικές δυνάμεις για άλλους λόγους, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη σύλληψη του 23χρονου και στην ταχύτερη κινητοποίηση των αρχών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να εισέλθουν στο μπαρ, ωστόσο ο πορτιέρης – υπήκοος Αλβανίας – τους αρνήθηκε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για όσα ακολούθησαν, καθώς οι νεαροί επέστρεψαν στο σημείο οπλισμένοι, οδηγώντας την κατάσταση σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και γύρισαν στο χωριό τους, σε περιοχή της Μεσσαράς. Τους αποδίδεται ότι πήραν μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Επέστρεψαν στο μπαρ και εκεί πια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν υπό την απειλή δύο πιστολιών, χρώματος μαύρου και ασημί, τον 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο και ακολούθως του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο. Φέρεται να έριξαν και δύο στον αέρα, με αβολίδωτα.

Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να τραπούν σε φυγή, όμως τους καταδίωξαν. Ακόμα και ο Αλβανός τραυματίας, ο οποίος είχε πλημμυρίσει στο αίμα, προσπάθησε να τους ακολουθήσει με τα πόδια και στο δρόμο εντοπίστηκαν αρκετά ίχνη αίματος. Οι δράστες μπήκαν ανάποδα στην Ιωνίας, μάλιστα φέρονται να τράκαραν και σταθμευμένο αυτοκίνητο (δείτε φώτο). Αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το δικό του όχημα και να διαφύγουν με τα πόδια. Ο 23χρονος, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο και συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, με τα σπασμένα τζάμια και τα ίχνη αίματος, μεταφέρθηκε με γερανό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βιντεοληπτικό υλικό που αποτυπώνονται πτυχές του ασύλληπτου σκηνικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ