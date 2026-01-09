Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σε εξέλιξη η έρευνα μετά τις καταγγελίες για βιασμούς. Ο 54χρονος πατέρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου

09 Ιαν. 2026 17:41
Pelop News

Στο Ηράκλειο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, μετά την καταγγελία που έκαναν οι κόρες της οικογένειας 23 και 15 ετών. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ο πατέρας, που κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου.

Η 42χρονη μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η απολογία του 54χρονου πατέρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Ο άνδρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου, που αφορούν δύο από τις κόρες της οικογένειας, ηλικίας 23 και 15 ετών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, παντρεμένης και μητέρας δύο παιδιών, η οποία φέρεται να ζήτησε να εξεταστεί πριν από την απολογία της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο μικρότερων αδελφών της, σύμφωνα με το neakriti.gr. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη. Τις εξελίξεις πυροδότησε η καταγγελία του γιου της οικογένειας, ο οποίος ζει στο Λασίθι και φιλοξένησε τις γιορτές τους γονείς και τις δύο μικρότερες αδελφές του. Τα κορίτσια αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο χωριό, αποκαλύπτοντας όσα περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το χωριό και προχώρησαν σε έφοδο στο σπίτι της οικογένειας, συλλαμβάνοντας τόσο τον 54χρονο όσο και τη 42χρονη. Κατά την έρευνα κατασχέθηκε και υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, τις οποίες είχε εγκαταστήσει ο πατέρας, καταγράφοντας ακόμη και κινήσεις εκτός της οικίας.

