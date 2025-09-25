Ηράκλειο: Γυμνός με μαχαίρι στους δρόμους – Σκηνές αμόκ στα Καμίνια

Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο, όπου ένας άνδρας βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας πέταξε στο δρόμο φρούτα που μετέφερε σε αγροτικό όχημα, ενώ στη συνέχεια έβγαλε όλα του τα ρούχα και άρχισε να τρέχει γυμνός, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι. Αν και δεν επιτέθηκε σε κανέναν, φώναζε και ωρυόταν, τρομοκρατώντας τους περαστικούς.

Η εικόνα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, κάτι που διερευνάται. Τελικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

