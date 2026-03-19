Ηράκλειο: Η ΕΣΗΕΠΗΝ ανοίγει τον κύκλο των 100 χρόνων της με μεγάλη επετειακή έκθεση

Από το Ηράκλειο ξεκινά τις επετειακές της δράσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της η ΕΣΗΕΠΗΝ, με μια έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του Τύπου και της ενημέρωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται σπάνια αρχεία, πρωτοσέλιδα και ιστορικά τεκμήρια που αποτυπώνουν κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής πορείας

19 Μαρ. 2026 11:51
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) γιορτάζει έναν αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών (1926-2026) από την ίδρυσή της, εκκινεί τις επετειακές της δράσεις από το Ηράκλειο, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Το κοινό του Ηρακλείου θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου 2026 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Πρωτοσέλιδα-σταθμοί, ιστορικά κειμήλια και ντοκουμέντα που σφράγισαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας μας.

Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

• Διάρκεια Έκθεσης: 20 – 30 Μαρτίου 2026
• Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 18:00.

Η επίσημη εκδήλωση

Η κορύφωση των δράσεων στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στον εμβληματικό χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Σε μια λαμπρή τελετή, η διοίκηση της ΕΣΗΕΠΗΝ, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και του δημοσιογραφικού κόσμου, θα τιμήσει την πορεία των 100 ετών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της έγκυρης ενημέρωσης ως πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας στην περιφέρεια.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.

