Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη – Πυροβολισμός εξ επαφής

Νέα, κρίσιμα στοιχεία φωτίζουν τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερία Γιακουμάκη στις Δαφνές Ηρακλείου, με τις εκτιμήσεις της Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) να συγκλίνουν στο ότι η μητέρα τριών παιδιών δολοφονήθηκε με πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η 43χρονη βρισκόταν καθισμένη στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου της, όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό, πιθανότατα από πιστόλι 9 χιλιοστών.

Πυροβολισμός από έξω – Το επικρατέστερο σενάριο

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, Μαρίνος Ανδρεαδάκης, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, την πυροβόλησε όρθιος, από την εξωτερική πλευρά του οχήματος.

Η εκτίμηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί και από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δίνει σαφή εικόνα για τον τρόπο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Από την εξαφάνιση στο έγκλημα

Η υπόθεση ξεκίνησε ως εξαφάνιση, όταν τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν το πρωί της Κυριακής. Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ερευνών της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ.

Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε όπλο στο σημείο απέκλεισε από νωρίς το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και οδήγησε τις αρχές στην κατεύθυνση της δολοφονίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα» που εστάλη από το κινητό της προς τα παιδιά της, ένδειξη –σύμφωνα με τους ερευνητές– ότι η συσκευή χρησιμοποιήθηκε μετά την εξαφάνισή της.

Καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη

Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει καταφέρει να ανασυνθέσει με ακρίβεια τις κινήσεις του δράστη μέσα από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής, ο άνδρας φτάνει με μοτοσικλέτα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές, όπου συναντά τη 43χρονη

Περίπου μία ώρα αργότερα, καταγράφεται να κινείται πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών

Καλεί ταξί και μεταβαίνει στο σπίτι του στις Μαλάδες

Επιστρέφει οδηγώντας αυτοκίνητο τύπου Smart στο σημείο της συνάντησης

Αναχωρεί με το αυτοκίνητο της 43χρονης προς την Αγία Βαρβάρα, όπου και εντοπίστηκε νεκρή

Στις 13:13, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται εκ νέου πεζός να καλεί ταξί για να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του όχημα.

Η αυτοκτονία και η επιβεβαίωση του σεναρίου

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέβηκε σε σημείο πάνω από το ξωκλήσι και αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα, σε χώρο που επισκεπτόταν συχνά με το θύμα στο παρελθόν.

Η αυτοκτονία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την κλήση του για κατάθεση και την έρευνα στο σπίτι του, εξέλιξη που ενίσχυσε καθοριστικά τη βασική κατεύθυνση της έρευνας.

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σημείο εντοπισμού της σορού, με τα παιδιά της 43χρονης, τον αδελφό της και συγγενείς να ξεσπούν σε κλάματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της τραγωδίας.