Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
22 Απρ. 2026 17:39
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχαν οι πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς η σορός της εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στο Ηράκλειο.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι από τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, που «χτένιζαν» την περιοχή από το πρωί. Η μητέρα από τις Δαφνές είχε εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί της περασμένης Κυριακής, κινητοποιώντας τις αρχές, εθελοντές και κατοίκους της περιοχής.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Η είδηση του θανάτου της 43χρονης έρχεται να δώσει τον πιο δραματικό επίλογο στην υπόθεση, λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση της αυτοκτονίας του 40χρονου πρώην συντρόφου της. Οι αρχές πλέον στρέφουν την έρευνά τους στα ακριβή αίτια του θανάτου της, με τις πρώτες πληροφορίες να αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ελευθερία Γιακουμάκη έχασε τη ζωή της.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός έχουν σπεύσει ιατροδικαστής και δυνάμεις της Ασφάλειας για την απαραίτητη αυτοψία. Η αγωνία της οικογένειας μετατράπηκε σε θρήνο, ενώ οι Δαφνές και ολόκληρο το Ηράκλειο παραμένουν βυθισμένοι στο πένθος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ