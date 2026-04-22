Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νέα ευρήματα στις έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης
Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και εθελοντών μετά την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της. Στο μικροσκόπιο θήκη όπλου και πακέτο τσιγάρων που βρέθηκαν σε εξωκλήσι.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις των αρχών στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων στην Κρήτη για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος, με την αγωνία της τοπικής κοινωνίας να κορυφώνεται.
Κρήτη: Νέα στοιχεία στο θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη – Ερευνες για τρίτο 24ωρο και ανοικτά σενάρια
Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, οι αρχές εντόπισαν ένα πακέτο τσιγάρα και μια θήκη όπλου. Τα ευρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια για εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με την αγνοούμενη ή με τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες.
Η αυτοκτονία του 40χρονου
Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή μετά τον εντοπισμό της σορού του 40χρονου πρώην συντρόφου της 43χρονης. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από τραύμα καραμπίνας σε εξωκλήσι κοντά στον Προφήτη Ηλία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Σημειώνεται πως ο 40χρονος είχε εξεταστεί από την Αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την εξαφάνιση, αποδίδοντας κάποιες αμυχές που έφερε σε τροχαίο ατύχημα, ισχυρισμός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από βιντεοληπτικό υλικό.
Ηράκλειο: Αγωνία για την Ελευθερία Γιακουμάκη – Έρευνες με drones στον Γιούχτα, στο μικροσκόπιο ο πρώην σύντροφος
Συντονισμένη επιχείρηση στις Δαφνές
Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΕΚΑΜ, της ΕΜΟΔΕ και της 3ης ΕΜΑΚ, χρησιμοποιώντας drone και εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, κάτοικοι και εθελοντικοί σύλλογοι από την περιοχή των Δαφνών συνδράμουν το έργο των αρχών, ερευνώντας με ιδιωτικά οχήματα δύσβατα μονοπάτια και αγροτικές εκτάσεις.
Η τοπική κοινωνία παραμένει αναστατωμένη από τις αλυσιδωτές εξελίξεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την τύχη της 43χρονης γυναίκας.
