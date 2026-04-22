Κρήτη: Νέα στοιχεία στο θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη – Ερευνες για τρίτο 24ωρο και ανοικτά σενάρια

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζονται στην Κρήτη οι έρευνες για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τις αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, αναζητώντας κάθε πιθανό ίχνος της. Η γυναίκα εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου την Κυριακή 19 Απριλίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει Missing Alert, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής και η τελευταία καταγραφή της από κάμερα ασφαλείας την τοποθετεί πριν βγει στον επαρχιακό δρόμο Αρχανών–Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, η έρευνα μετατοπίζεται σε μια ευρύτερη διαδρομή προς δύσβατα σημεία, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τα ίχνη που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων κινήσεών της.

Στο πεδίο επιχειρούν πλέον και ενισχυμένες δυνάμεις, ανάμεσά τους ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της Πυροσβεστικής, ενώ χρησιμοποιούνται και drones για να ερευνηθούν πιο δύσκολα σημεία του Γιούχτα και των γύρω περιοχών. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε σημεία όπου η μορφολογία του εδάφους δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης.

Το θρίλερ γίνεται ακόμη πιο βαρύ λόγω της σύνδεσης που εξετάζουν οι αρχές με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην εξαφάνιση της 43χρονης και στον θάνατο του άνδρα, εξετάζοντας τόσο τις διαδρομές όσο και τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Το νέο στοιχείο που προστέθηκε στην έρευνα είναι ο εντοπισμός αντικειμένων κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει δημοσιευτεί σήμερα, βρέθηκαν μία ζώνη με θήκη όπλου και ένα πακέτο τσιγάρα στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ευρήματα που παρελήφθησαν για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις για το ποιος τα χρησιμοποίησε και αν συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα των τελευταίων ωρών πριν χαθούν τα ίχνη της 43χρονης. Εδώ, πάντως, χρειάζεται προσοχή: πρόκειται για ευρήματα που εξετάζονται και όχι για αποδείξεις με οριστική ερμηνεία.

Το πλέον κομβικό σημείο της έρευνας φαίνεται να είναι το χρονικό διάστημα από τις 11:00 το πρωί έως περίπου τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής. Μέσα σε αυτό το περίπου μιας ώρας παράθυρο τοποθετούνται, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, τα τελευταία καταγεγραμμένα ίχνη της Ελευθερίας Γιακουμάκη αλλά και οι κινήσεις του πρώην συντρόφου της. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια αυτή τη διαδρομή, να συνδέσουν τις καταγραφές από κάμερες, τις μαρτυρίες και τα ψηφιακά ίχνη, ώστε να καταλάβουν τι συνέβη αμέσως μετά την έξοδο της 43χρονης από το σπίτι της.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ειδικότερα η τελευταία καταγραφή του λευκού οχήματός της από κάμερα ασφαλείας, πριν βγει στον επαρχιακό δρόμο, αλλά και η παρουσία του 39χρονου πρώην συντρόφου της στην περιοχή των Αθανάτων λίγο αργότερα. Καταθέσεις που έχουν ήδη ληφθεί από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, όπως και από οδηγό ταξί, αξιολογούνται προσεκτικά από την Ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν τη διαδοχή των γεγονότων εκείνης της ώρας. Το ενδιαφέρον των αρχών εντείνεται και από το γεγονός ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης τοποθετείται στην ίδια ευρύτερη ζώνη όπου συγκεντρώνεται και η επιχειρησιακή κινητοποίηση.

Η περιοχή των Αθανάτων και του Γιούχτα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για έρευνα, με γκρεμούς, φαράγγια και απότομα περάσματα που καθιστούν το έργο των συνεργείων εξαιρετικά απαιτητικό. Για τον λόγο αυτό έχουν επιστρατευθεί και ειδικές δυνάμεις, με ενισχυμένα μέσα, ώστε να ελεγχθούν ακόμη και τα πιο δύσβατα σημεία. Το βάρος πέφτει τόσο στο επιχειρησιακό κομμάτι της αναζήτησης όσο και στην ανάλυση κάθε νέου στοιχείου που έρχεται στο φως, σε μια υπόθεση όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις, διαδρομές και σενάρια, αλλά όχι η απάντηση που αναζητούν οι δικοί της άνθρωποι και οι αρχές.

Αυτό που σήμερα θεωρείται βέβαιο είναι ότι η έρευνα έχει περάσει σε πιο στοχευμένη φάση. Οι Αθάνατοι, το κρίσιμο δίωρο της Κυριακής και τα νέα ευρήματα στην περιοχή συνθέτουν πλέον τον βασικό άξονα της έρευνας. Το ερώτημα, όμως, παραμένει ανοιχτό και βαρύ: τι ακριβώς συνέβη στην Ελευθερία Γιακουμάκη από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι της μέχρι να χαθούν οριστικά τα ίχνη της.

Τα σενάρια που κυκλοφορούν για ενδεχόμενη καταδίωξη ή για βίαιη εξέλιξη στη διαδρομή της 43χρονης παραμένουν, μέχρι αυτή τη στιγμή, ερευνητικές εκδοχές και όχι επιβεβαιωμένα συμπεράσματα. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε ανοιχτή φάση και οι αρχές αξιολογούν στοιχεία, μαρτυρίες και ψηφιακά ίχνη χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη τελική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Με βάση τα σημερινά δημοσιεύματα, υπάρχουν νέα δεδομένα που εξετάζονται, αλλά όχι οριστικό πόρισμα.

