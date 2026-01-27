Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που είχαν συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 31χρονος και ο 27χρονος οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου όπου και απολογήθηκαν στην ανακρίτρια, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Το χρονικό

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση του 31χρονου και το απόγευμα της Παρασκευής τον ακινητοποίησαν έξω από το σπίτι του σε περιοχή του Γαζίου μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον 27χρονο.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα χασίς ενώ ακολούθησαν έρευνες σε οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το σπίτι στην περιοχή του Γαζίου το χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα. Όταν βγήκαν από εκεί κρατούσαν δύο συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μετέβησαν στην οικία του 27χρονου.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις εν λόγω οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

6.815 γραμμάρια κάνναβης

504,7 γραμμάρια κοκαΐνης

5 ζυγαριές ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και

τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Προφυλακίστηκαν 27χρονος και 31χρονος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου και συμμετείχαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

