Ηράκλειο: Σόου ντροπής σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Χειροπέδες σε 34χρονο μόλις προσγειώθηκε

Ιδιαίτερα επεισοδιακή εξελίχθηκε η πτήση από τις Βρυξέλλες προς το Ηράκλειο την Κυριακή 13 Απριλίου, με πρωταγωνιστή έναν 34χρονο Παλαιστίνιο επιβάτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να προκάλεσε σοβαρό περιστατικό σε βάρος αεροσυνοδού ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη στον αέρα. Η υπόθεση πήρε αμέσως διαστάσεις, καθώς το πλήρωμα αναγκάστηκε να διαχειριστεί συμπεριφορά που ξεπέρασε κάθε όριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 34χρονος φέρεται να έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στην αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκαλώντας αναστάτωση στο πλήρωμα και έντονη δυσφορία μέσα στο αεροσκάφος. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα απλό επεισόδιο απειθαρχίας επιβάτη, αλλά ως σοβαρή παρενόχληση, που ενεργοποίησε αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Ο πιλότος ειδοποίησε τις Αρχές πριν από την προσγείωση

Καθώς ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμορφωνόταν με τις συστάσεις του πληρώματος, ο πιλότος ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες Αρχές για όσα συνέβαιναν στην πτήση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία στο Ηράκλειο, ώστε να είναι έτοιμη μόλις το αεροπλάνο προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο, γιατί δείχνει ότι το πλήρωμα δεν άφησε το περιστατικό να περάσει ως μια «δύσκολη στιγμή» μέσα στην πτήση, αλλά το αντιμετώπισε ως υπόθεση που έπρεπε να οδηγηθεί αμέσως στις αστυνομικές Αρχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, άλλωστε, η έγκαιρη ενημέρωση πριν από την προσγείωση είναι αυτή που καθορίζει και την άμεση αντίδραση στο έδαφος.

Χειροπέδες μόλις άνοιξαν οι πόρτες

Μόλις η πτήση από τις Βρυξέλλες προσγειώθηκε στο Ηράκλειο, οι αστυνομικοί περίμεναν τον 34χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Οι χειροπέδες πέρασαν στον επιβάτη αμέσως μετά την άφιξη του αεροσκάφους, κλείνοντας με τον πιο σαφή τρόπο ένα περιστατικό που είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση μέσα στην καμπίνα.

Το συμβάν στο αεροπλάνο με προορισμό την Κρήτη δεν καταγράφεται ως μια απλή ένταση μεταξύ επιβάτη και πληρώματος. Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας προσβλητικής και ακραίας συμπεριφοράς απέναντι σε εργαζόμενη του πληρώματος, που οδήγησε τελικά σε αστυνομική παρέμβαση αμέσως μετά την προσγείωση.

Η υπόθεση στο Ηράκλειο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών αεροπορικής απειθαρχίας, μόνο που εδώ το βάρος πέφτει ξεκάθαρα στην καταγγελλόμενη προσβολή και παρενόχληση αεροσυνοδού εν ώρα πτήσης. Και αυτό αλλάζει εντελώς το πλαίσιο: δεν μιλάμε απλώς για έναν ενοχλητικό επιβάτη, αλλά για συμπεριφορά που κινητοποίησε πιλότο, πλήρωμα και αστυνομία μέχρι τη στιγμή της προσγείωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



