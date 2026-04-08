Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»

Με το γνώριμο χιούμορ του και ατάκες που κάνουν κάθε πτήση πιο ανάλαφρη, ο Μανώλης Φουντουλάκης κατάφερε ξανά να κλέψει την παράσταση. Ο Κρητικός πιλότος μίλησε στους επιβάτες μετά την προσγείωση και, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, αποθέωσε το αποτέλεσμα της πτήσης.

Αεροπλάνο
08 Απρ. 2026 13:42
Pelop News

Ο Μανώλης Φουντουλάκης έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πιλότους στα social media, όχι μόνο για την παρουσία του στο πιλοτήριο, αλλά και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους επιβάτες. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και χαρακτηριστικές ατάκες, μετατρέπει συχνά μια τυπική ανακοίνωση σε μικρό στιγμιότυπο που μένει.

Αυτή τη φορά, πήρε και πάλι το μικρόφωνο μετά την ολοκλήρωση της πτήσης και απευθυνόμενος στους επιβάτες σχολίασε με τον δικό του απολαυστικό τρόπο την προσγείωση.

Όπως είπε, «είχαμε μια τέλεια πτήση. Και την κάναμε, προσγειωσούλα αβαβά», σκορπώντας χαμόγελα στους επιβάτες.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας πως πρόκειται για μία από εκείνες τις προσγειώσεις που δύσκολα καταλαβαίνει κανείς αν το αεροπλάνο πετά ακόμη ή αν έχει ήδη ακουμπήσει στο έδαφος.

@vkoukos @SKYexpress give cpt. Foudoulakis a raise! ❤️👨‍✈️✈️ #skyexpress #pilot #greece ♬ 「睡眠用BGM」星降る夜の深呼吸サウンド – Sleeping Forest – Healing BGM

Με εμφανή διάθεση να αυτοτρολαριστεί, αλλά και να δώσει συνέχεια στο viral προφίλ του, υπενθύμισε και τη γνωστή του ατάκα, λέγοντας πως «με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω; Ατσαλάκωτοι ήρθατε».

Ο Κρητικός πιλότος έχει αποκτήσει το δικό του κοινό ακριβώς επειδή τέτοιες στιγμές σπάνε τη συνηθισμένη, τυπική εικόνα που έχει κανείς από μια αεροπορική πτήση και προσθέτουν μια δόση κεφιού και χαλαρότητας στο ταξίδι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:42 Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ