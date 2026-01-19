Ηράκλειο: Τραγωδία στη Μεσαρά, νεκρός 80χρονος οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό

80χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό του έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στα Καπετανιανά.

Ηράκλειο: Τραγωδία στη Μεσαρά, νεκρός 80χρονος οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό
19 Ιαν. 2026 10:49
Pelop News

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή των Καπετανιανών, στη Μεσαρά Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 80χρονου άνδρα.

Διαβάστε επίσης: Ηράκλειο: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε με περιπολικό, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο οδηγός βρέθηκε εκτός οχήματος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Ηράκλειο: Τραγωδία στη Μεσαρά, νεκρός 80χρονος οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διασώστες προχώρησαν στην ανάσυρση του άτυχου 80χρονου, στον οποίο δυστυχώς διαπιστώθηκε θάνατος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ