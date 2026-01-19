Ηράκλειο: Τραγωδία στη Μεσαρά, νεκρός 80χρονος οδηγός μετά από πτώση σε γκρεμό

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή των Καπετανιανών, στη Μεσαρά Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 80χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο οδηγός βρέθηκε εκτός οχήματος και χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διασώστες προχώρησαν στην ανάσυρση του άτυχου 80χρονου, στον οποίο δυστυχώς διαπιστώθηκε θάνατος.

