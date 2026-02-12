Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οικογενειών σημειώθηκε στις Μοίρες Ηρακλείου, με αλληλοκατηγορίες για απειλές και εξύβριση. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και... μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
12 Φεβ. 2026 13:41
Pelop News

Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο με καταγγελίες για απειλές, ύπαρξη όπλων και χρήση μαγκουρών. Η υπόθεση κατέληξε σε αλληλομηνύσεις και συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με κτηνοτροφικές διαφορές, με τα εμπλεκόμενα μέλη να αλληλοκατηγορούνται για εξύβριση και απειλές. Η ένταση συνεχίστηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, όπου υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις για ψευδή καταμήνυση.

Η αρχική καταγγελία έγινε από δύο αδέλφια και τον πατέρα τους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι 26χρονος έβαζε τα ζώα του σε χωράφια που τους ανήκουν και, όταν του ζητήθηκε να σταματήσει, τους απείλησε με όπλο. Ο νεαρός αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε και παραμένει ασύλληπτος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αργότερα στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκε ο πατέρας του 26χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο γιος του ήταν αυτός που δέχθηκε απειλές. Κατά τους ισχυρισμούς του, οι συγγενείς της άλλης πλευράς ήταν εκείνοι που κρατούσαν όπλο και μαγκούρες, ενώ φέρονται να εξύβρισαν και ανήλικο μέλος της οικογένειας.

Τελικά, συνελήφθησαν τρία μέλη της μίας οικογένειας και ο πατέρας της άλλης πλευράς, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό.

