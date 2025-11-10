Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, λίγο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε γυναίκα περίπου 60-65 ετών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την τοπική ιστοσελίδα Creta24.gr, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κίνηση των οχημάτων στο σημείο ήταν αυξημένη. Η γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και τη στιγμή που περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπιέται με σφοδρότητα από αυτοκίνητο και εκτοξεύεται στον αέρα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, περαστικοί και επιχειρηματίες της περιοχής έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

