Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η 60χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Προσοχή σκληρές εικόνες
10 Νοέ. 2025 12:14
Pelop News

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, λίγο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε γυναίκα περίπου 60-65 ετών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την τοπική ιστοσελίδα Creta24.gr, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κίνηση των οχημάτων στο σημείο ήταν αυξημένη. Η γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και τη στιγμή που περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπιέται με σφοδρότητα από αυτοκίνητο και εκτοξεύεται στον αέρα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, περαστικοί και επιχειρηματίες της περιοχής έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
12:14 Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ