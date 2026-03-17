Ηράκλειο: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Δρακόντεια μέτρα στα δικαστήρια

Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στο Ηράκλειο η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, με τη μητέρα και τον σύντροφό της να οδηγούνται στο δικαστικό μέγαρο και πολίτες να συγκεντρώνονται έξω από το κτίριο ζητώντας δικαιοσύνη.

17 Μαρ. 2026 11:22
Pelop News

Σε κλίμα έντασης και με ισχυρή αστυνομική παρουσία άρχισε στο Ηράκλειο η διαδικασία για τη δίκη που αφορά τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει ισχυρό σοκ στην κοινή γνώμη. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, οι αρχές είχαν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, ενόψει της μεταγωγής των δύο κατηγορουμένων και της παρουσίας πολιτών έξω από τα δικαστήρια.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί έφτασε στο δικαστήριο ο πατριός του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για την κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατο του 3χρονου. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, αποβιβάστηκε από αστυνομικό όχημα με σκυμμένο κεφάλι και οδηγήθηκε με ταχύτητα στο εσωτερικό του κτιρίου από αστυνομικούς, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η 27χρονη μητέρα με όχημα της αστυνομίας.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί πολίτες που ζητούσαν δικαίωση για το παιδί, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία του σωματείου «Άγγελος Προστάτης», ενός φορέα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του μικρού Άγγελου με στόχο την προστασία παιδιών που υφίστανται κακοποίηση. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, εκπρόσωποι του φορέα υπογράμμισαν ότι η μνήμη του παιδιού δεν πρέπει να σβήσει και ότι η υπόθεση αυτή απαιτεί δικαίωση.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με τη μητέρα του παιδιού και τον σύντροφό της να βρίσκονται στο εδώλιο για μια υπόθεση που επανέρχεται στο προσκήνιο δεκατέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του παιδιού. Τα δημοσιεύματα για την έναρξη της διαδικασίας σημειώνουν ότι η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και είχε πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από την κακοποίηση ανηλίκων και την ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας τους.

