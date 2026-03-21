Ιράν: Απειλεί ότι θα αποσταθεροποιήσει και την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ

21 Μαρ. 2026 20:48
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποστούν «άνευ προηγουμένου» απώλειες αν υλοποιήσουν τις απειλές τους για επίθεση εναντίον του νησιού Χαργκ, δήλωσε στρατιωτική πηγή στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»

Μια επιλογή για το Ιράν είναι να «αποσταθεροποιήσει» την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, δήλωσε η πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, πλάτους 32 χλμ., βρίσκεται μεταξύ της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας στην αφρικανική ακτή. Η διαδρομή οδηγεί στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η στρατιωτική πηγή αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα «τεράστιο δίλημμα» όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πρόσθεσε ακόμη ότι το Ιράν θα έβαζε φωτιά σε όλες τις εγκαταστάσεις της περιοχής και οι ΗΠΑ θα υφίσταντο απώλειες που δεν έχουν ξαναγίνει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μάλιστα Ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα ανέρχεται πλέον σε 47, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώων βοηθειών.

Ένα αγόρι 10 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα, μία γυναίκα 30-40 ετών τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού, ενώ δεκάδες άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα ενώ έτρεχαν προς τα καταφύγια ή υπέστησαν οξεία κρίση άγχους.

