Ιράν: Απειλή για επιθέσεις σε ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή, έτοιμοι για συνομιλίες λένε οι Γερμανοί

27 Μαρ. 2026 10:32
Κλιμακώνεται οι συγκρούσεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε όλη την περιοχή θα αποτελέσουν στόχους στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη.

«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Όταν απαντάμε, φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Μέση Ανατολή: Αμοιβαία πλήγματα σε Τεχεράνη και Ισραήλ, επέκταση των επιθέσεων στον Κόλπο

Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ λέει ότι εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζουν να συναντηθούν για συνομιλίες στο Πακιστάν, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk, ο Βάντεφουλ λέει ότι έχουν υπάρξει «έμμεσες επαφές» μεταξύ των δύο χωρών και «έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεση συνάντηση», η οποία πιστεύει ότι θα γίνει «πολύ σύντομα στο Πακιστάν».

12:25 Η ένσταση που αλλάζει τις ισορροπίες και βάζει φωτιά στα play outs
12:17 Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης ΦΩΤΟ
12:14 Φρουροί της Επανάστασης: «Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά»
12:07 Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας
12:02 Αγριεύει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ανοιχτό σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»
12:00 «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Η Πάτρα είχε ηγετική θέση με τον 55χρονο Πατρινό
11:54 Δυσοίωνες προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου, οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν επί εβδομάδες
11:49 Στην Αρεόπολη ο Δημήτρης Κατσαρός για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821
11:48 Βρούτσης: «Στήριξη του αθλητισμού με μετρήσιμο αποτέλεσμα»
11:43 Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά
11:41 Το Ισραήλ βομβάρδισε την κεντρικότερη εγκατάσταση παράγωγης πυραύλων
11:34 Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για αντιπολεμική συγκέντρωση το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου
11:33 Μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών έκαναν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λιθουανία ΦΩΤΟ
11:31 Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης: Συναντά τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ανοίγει κύκλο επαφών και στην Τρίπολη
11:29 Πάτρα: Στο τραπέζι οι εθισμοί των εφήβων – Κάπνισμα, ουσίες και εξάρτηση από την οθόνη, εκδήλωση της Κοινο_Τοπίας
11:24 Ανησυχία στο Περιστέρι για άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες μέρα μεσημέρι – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
11:21 Που θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό
11:18 Σφοδρό τροχαίο στην εθνική Πύργου – Κυπαρισσίας: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, διασωληνωμένος 30χρονος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα
11:07 Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
