Ιράν: Ατελείωτες ουρές στα πρατήρια καυσίμων στην Τεχεράνη ΒΙΝΤΕΟ

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική πυραυλική επίθεση με πιθανά πλήγματα κατά πετρελαϊκών ή ακόμη και πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Τα ισραηλινά αντίποινα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και στοχευμένες δολοφονίες καθώς και αεροπορικά πλήγμα, όπως είπαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios.

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ορκίστηκε ότι η χώρα του θα πάρει εκδίκηση για το μπαράζ των άνω 180 βαλλιστικών πυραύλων που δέχθηκε. Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ δεν έχει ακόμη αποφασίσει οριστικά για τη μορφή που θα λάβει η απάντηση, σύμφωνα με το Axios, καθώς θέλει προηγουμένως να διαβουλευτεί με τις ΗΠΑ για τις επιλογές του.

Ισραήλ – Ιράν: Τι πλεονέκτημα έχει κάθε πλευρά

«Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό ως προς το πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί σε μια επίθεση, αλλά λαμβάνουμε υπόψη την πιθανότητα να το τερματίσουν, πράγμα που θα αλλάξει εντελώς το παιχνίδι», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, κάλεσε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας του «να καταστρέψει το πυρηνικό πρότζεκτ [του Ιράν], τις μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις και να καταφέρει κρίσιμο πλήγμα σε αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς».

Καθώς κλιμακώνονται οι φόβοι για την ισραηλινή απάντηση, Ιρανοί σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα έχουν συρρεύσει σε πρατήρια καυσίμων.

Ισραήλ: 7 νεκροί και 16 τραυματίες από τρομοκρατικό χτύπημα σε σταθμό τρένου του Τελ Αβίβ ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο από ξένα ΜΜΕ, όπως το Middle East Eye, καταγράφουν μεγάλες ουρές οχημάτων μήκους εκατοντάδων μέτρων σε πρατήρια καυσίμων καθώς οι Ιρανοί προετοιμάζονται για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Iranians have rushed to petrol stations in multiple cities amid rising fears of an Israeli attack. Long lines formed outside stations as residents prepared for potential emergencies that would require them to evacuate their areas. pic.twitter.com/Wt64VHrFme

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 1, 2024