Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»

Σε πλήρη διάψευση των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί «πολύ καλών και παραγωγικών συνομιλιών» με το Ιράν, προχώρησε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή, δεν πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες ούτε απευθείας ούτε μέσω μεσαζόντων, διαψεύδοντας ευθέως τους ισχυρισμούς της αμερικανικής πλευράς.

«Καμία επικοινωνία» λέει η Τεχεράνη

Το δημοσίευμα τονίζει ότι, παρά τις αναφορές του Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν, η πηγή αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις πραγματικές διπλωματικές κινήσεις στην περιοχή, καθώς οι δύο πλευρές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές.

«Υποχώρηση μετά από απειλές»

Παράλληλα, σε ανάρτηση της ιρανικής πρεσβείας στην Καμπούλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να αναστείλει τις επιθέσεις μετά από σαφείς προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρεται, το Ιράν είχε απειλήσει να «στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», γεγονός που –σύμφωνα με την ιρανική πλευρά– οδήγησε στην αποκλιμάκωση από την Ουάσιγκτον.

Κλίμα έντασης και αντικρουόμενα μηνύματα

Οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν το εύθραυστο κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές κινήσεις να παραμένουν ασαφείς και τις πληροφορίες να κινούνται σε επίπεδο αντικρουόμενων διαρροών.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι αγορές και η διεθνής κοινότητα παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη.

