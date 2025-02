Ιράν: Γυναίκα ανέβηκε γυμνή σε περιπολικό διαμαρτυρόμενη για τους αυστηρούς κανόνες ενδυμασίας ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο στα social media δείχνει μια γυμνή γυναίκα να στέκεται και να κάθεται επάνω σε ένα αστυνομικό όχημα στο Ιράν, σε μια ακόμη εκδήλωση δημόσιας διαμαρτυρίας κατά των αυστηρών κανόνων ντυσίματος της Ισλαμικής δημοκρατίας.

Αν και η ακριβής ημερομηνία και τοποθεσία του βίντεο παραμένουν ασαφή, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι το βίντεο καταγράφηκε στην πόλη Μασχάντ τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται τρεις μήνες έπειτα από ένα αντίστοιχο στην Πανεπιστημιούπολη της Τεχεράνης, όπου μια φοιτήτρια, η Αχού Νταριέι, έμεινε με τα εσώρουχά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Watch: A video circulating on social media shows a woman standing naked on a police vehicle in Iran. The exact time and location of the footage are unclear, but it is said to have been recorded in the religious city of Mashhad within the past two weeks. pic.twitter.com/gyOFQQDPkm

