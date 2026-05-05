Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε σημείο υψηλής έντασης, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν φέρεται να επαναφέρει στο τραπέζι το σενάριο νέων στρατιωτικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται ισραηλινή πηγή, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ βρίσκονται σε συντονισμό και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέου γύρου πλήγματων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που η εκεχειρία δείχνει να απειλείται όλο και περισσότερο.

CNN reports that Israel is discussing potential new strikes in Iran with the United States. — The Spectator Index (@spectatorindex) May 5, 2026

Η πίεση αυξάνεται και λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι εντάσεις παραμένουν στο επίκεντρο των αμερικανικών ανησυχιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο πληροφοριών, εμφανίζεται απογοητευμένος από την εξέλιξη της κατάστασης, αν και εξακολουθεί να τονίζει ότι δεν επιθυμεί μια πλήρη πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν.

Το σχέδιο για «σύντομη εκστρατεία» κατά του Ιράν

Η ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι ο στόχος ενός πιθανού νέου γύρου επιθέσεων δεν θα ήταν μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση, αλλά μια σύντομη στρατιωτική εκστρατεία με συγκεκριμένη πολιτική πίεση.

«Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η πηγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιθέσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν ενεργειακές υποδομές και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Τα σχέδια αυτά, σύμφωνα με την πηγή, είχαν προετοιμαστεί ήδη πριν από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2026.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για οποιαδήποτε επανέναρξη του πολέμου εξαρτάται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως επισημαίνει το CNN.

Η ιρανική επίθεση που επιτάχυνε τις προετοιμασίες

Το Ισραήλ φέρεται να ήταν εξαρχής επιφυλακτικό για τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, η νέα ιρανική πυραυλική επίθεση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν τη Δευτέρα επιτάχυνε τις προετοιμασίες για πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε περιορισμένα και αυστηρά ελεγχόμενα φόρουμ ασφαλείας, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησής του να αποφεύγουν δημόσια σχόλια για το Ιράν, κίνηση που δείχνει την ευαισθησία της περιόδου και τη βαρύτητα των συζητήσεων στο εσωτερικό του ισραηλινού συστήματος ασφαλείας.

Στο όριο και η εκεχειρία στον Λίβανο

Η ένταση δεν περιορίζεται στο Ιράν. Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, εάν η εκεχειρία με την Τεχεράνη καταρρεύσει, το Ισραήλ εξετάζει και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Η εκεχειρία στον Λίβανο, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, φαίνεται να βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ την παρέτεινε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όμως Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται για την επανέναρξη μαχών υψηλής έντασης εναντίον της Χεζμπολάχ.

Πίεση των IDF για άρση των περιορισμών

Ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι οι IDF πιέζουν για την άρση των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Ο ποταμός Λιτάνι χωρίζει τον νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί κρίσιμο γεωγραφικό σημείο για τις ισραηλινές στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας εύθραυστης ισορροπίας, με το μέτωπο του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και τον Λίβανο να συνδέονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον κλιμάκωσης. Για την ώρα, το κλειδί των αποφάσεων φαίνεται να παραμένει στην Ουάσινγκτον, με τον Τραμπ να καλείται να επιλέξει εάν θα κρατήσει την πίεση σε διπλωματικό επίπεδο ή αν θα δώσει το πράσινο φως για νέα στρατιωτική δράση.

