Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα και τα οδηγούν στο Ντιέγκο Γκαρσία

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από το ιρανικό πρακτορείο Fars και παραμένουν χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό, την ώρα που τα συστήματα επικοινωνίας των δύο πλοίων φέρονται να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

05 Μάι. 2026 15:33
Pelop News

Οι ΗΠΑ φέρονται να κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να τα οδηγούν προς τη στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι η κατάσχεση έγινε στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε πλοία τα οποία προέρχονται από ιρανικά λιμάνια ή κατευθύνονται προς αυτά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο πετρελαιοφόρα μεταφέρονται στη στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα πλοία κινούνταν προς τον Ινδικό Ωκεανό

Σύμφωνα με το Fars, σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν καταγράψει νωρίτερα την πορεία των δύο πετρελαιοφόρων προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη ότι τα συστήματα επικοινωνίας και των δύο πλοίων έχουν πλέον απενεργοποιηθεί, στοιχείο που ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την ακριβή τους θέση και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η φερόμενη κατάσχεση των πετρελαιοφόρων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τη ναυσιπλοΐα και τις κινήσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, με την Τεχεράνη να παρουσιάζει το περιστατικό ως μέρος του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για την κατάσχεση των δύο πετρελαιοφόρων δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Η απουσία επίσημης τοποθέτησης από την Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το τοπίο για την ακριβή φύση του περιστατικού, ενώ οι αναφορές των ιρανικών μέσων παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ευρύτερης έντασης στις θαλάσσιες οδούς που συνδέονται με το Ιράν.

