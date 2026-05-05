Οι ΗΠΑ φέρονται να κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να τα οδηγούν προς τη στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι η κατάσχεση έγινε στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε πλοία τα οποία προέρχονται από ιρανικά λιμάνια ή κατευθύνονται προς αυτά.

Reports indicate that two tankers attributed to Iran, seized by the US under the pretext of blockade, have headed towards the US military base of Diego Garcia. Earlier, tanker navigation monitoring stations had confirmed the movement of the two vessels towards the Indian Ocean.… — CGTN Africa (@cgtnafrica) May 5, 2026

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο πετρελαιοφόρα μεταφέρονται στη στρατιωτική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα πλοία κινούνταν προς τον Ινδικό Ωκεανό

Σύμφωνα με το Fars, σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν καταγράψει νωρίτερα την πορεία των δύο πετρελαιοφόρων προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη ότι τα συστήματα επικοινωνίας και των δύο πλοίων έχουν πλέον απενεργοποιηθεί, στοιχείο που ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την ακριβή τους θέση και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η φερόμενη κατάσχεση των πετρελαιοφόρων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τη ναυσιπλοΐα και τις κινήσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, με την Τεχεράνη να παρουσιάζει το περιστατικό ως μέρος του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για την κατάσχεση των δύο πετρελαιοφόρων δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Η απουσία επίσημης τοποθέτησης από την Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το τοπίο για την ακριβή φύση του περιστατικού, ενώ οι αναφορές των ιρανικών μέσων παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ευρύτερης έντασης στις θαλάσσιες οδούς που συνδέονται με το Ιράν.

