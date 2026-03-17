Ιράν: Ισχυρισμοί για πυραυλικό πλήγμα κοντά στο γραφείο Νετανιάχου

17 Μαρ. 2026 9:52
Pelop News

Μια πληροφορία μεταδίδεται με επιφύλαξη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε περιοχή σε κοντινή απόσταση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλήγμα φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο το πρακτορείο δεν επικαλείται συγκεκριμένες πηγές ούτε παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την εγκυρότητα του ισχυρισμού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές ή από ανεξάρτητες διεθνείς πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν, παρόμοιοι ισχυρισμοί από ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους εντός του Ισραήλ αποδείχθηκαν ανακριβείς ή δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από το πεδίο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους αναφορές ενδέχεται να εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου που διεξάγεται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει στο ζενίθ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:22 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροϊτίκων εκδήλωση για την επέτειο του 1821
10:15 Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
9:58 Θεσσαλονίκη: Ενώπιον της ανακρίτριας ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
9:52 Ιράν: Ισχυρισμοί για πυραυλικό πλήγμα κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
9:45 Κοινό μέτωπο για τον Οδοντωτό
9:34 Κατώτατος μισθός: «Φρένο» στις προσδοκίες για μεγάλη αύξηση λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
9:18 Τεχεράνη προς Τραμπ: «Διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ»
9:13 Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
9:02 Reuters: Τα κράτη του Κόλπου ζητούν οριστική αποδυνάμωση του Ιράν από τις ΗΠΑ
8:54 Αφγανιστάν: Αιματοκύλισμα μετά από πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ
8:46 Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 14χρονος μετά από την πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»
8:37 Κόστα: «Δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή»
8:28 Στο Βερολίνο ο Γεραπετρίτης, συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του
8:22 Ισχυρός σεισμός στην Κούβα
8:13 Καύσιμα: Βενζίνη «φωτιά», πού ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, οι τιμές στην Πάτρα
8:06 Πλήγμα με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Εμιράτων, φλέγεται η Φουτζάιρα
8:02 Πάτρα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 17/3, 24ωρη απεργία για το νομοσχέδιο ηλεκτροκίνησης
7:55 Συντάξεις Απριλίου 2026: Πληρώνονται νωρίτερα λόγω 25ης Μαρτίου
7:47 Αττική: Χωρίς ταξί έως την Παρασκευή
