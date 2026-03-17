Ιράν: Ισχυρισμοί για πυραυλικό πλήγμα κοντά στο γραφείο Νετανιάχου

Μια πληροφορία μεταδίδεται με επιφύλαξη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε περιοχή σε κοντινή απόσταση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πλήγμα φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο το πρακτορείο δεν επικαλείται συγκεκριμένες πηγές ούτε παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την εγκυρότητα του ισχυρισμού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές ή από ανεξάρτητες διεθνείς πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν, παρόμοιοι ισχυρισμοί από ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους εντός του Ισραήλ αποδείχθηκαν ανακριβείς ή δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από το πεδίο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους αναφορές ενδέχεται να εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου που διεξάγεται παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει στο ζενίθ.

