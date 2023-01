Ιράν: Καρέ-καρέ η στιγμή που ένοπλος ανοίγει πυρ στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν – Σκληρές εικόνες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίσθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο επιτιθέμενος εισέβαλε στο φυλάκιο της φρουράς και σκότωσε τον επικεφαλής της ασφάλειας με επιθετικό τουφέκι Καλάσνικοφ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται σπασμένα γυαλιά και ζημιά σε πόρτα μέσα στο κτίριο της πρεσβείας.

Footage of terrorist attack on #Azerbaijani Embassy in #Iran pic.twitter.com/X8VbKeSA3D

— APA News Agency (@APA_English) January 27, 2023