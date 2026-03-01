Ιράν: Ποιος «κάρφωσε» τον Χαμεινεϊ; 30 βόμβες στο σπίτι που έμενε

Περισσότερες από 30 bunker buster βόμβες έπεσαν στο κτίριο όπου βρισκόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας, όμως ούτε μία από αυτές δεν ήταν… τυχαία.

Οι Ισραηλινοί είχαν ακριβή πληροφόρηση για την ώρα που ξεκινούσε η σύσκεψη, τι αφορούσε, ποιοι ήταν παρόντες, πού καθόταν ο καθένας και σε ποιο σημείο ποιου δωματίου καθόταν ο Χαμενεΐ. Ενδεικτικό του πόσο βαθιά έχει διαβρώσει η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ το ιρανικό κράτος, ήταν ότι (πασιφανέστατα) οι πληροφορίες έρχονταν από πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ, που βρισκόταν -κυριολεκτικά- στο πλευρό του.

Ήταν τόσο «inside» η ενημέρωση μάλιστα, που ο πράκτορας τον οποίο είχε στρατολογήσει η Μοσάντ, ενημέρωσε πρώτο τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας βίντεο στο κινητό του από την ανεύρεση της σορού του Χαμενεΐ (επιδεικνύοντας το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του) και στη συνέχεια καθαρή φωτογραφία του προσώπου του νεκρού ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το Ισραήλ «έδινε» την είδηση ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, ενώ οι ιρανικές Αρχές το διέψευδαν. Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου ήξερε ότι ο Χαμενεϊ είναι νεκρός πριν από τους στενότερους συνεργάτες και αξιωματούχους του ηγέτη του Ιράν! Ήταν ο Νετανιάχου λοιπόν ο οποίος έστειλε στον Τραμπ -κάποιες ώρες αργότερα και αφού η Μοσάντ είχε διασταυρώσει και επιβεβαιώσει από άλλες πηγές την αυθεντικότητα όσων έστειλε ο πράκτοράς της- τη φωτογραφία του νεκρού Χαμενεΐ, ώστε να κάνει τη σχετική δήλωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά κάποιους, ο πράκτορας της Μοσάντ που έδωσε το στίγμα του Χαμενεϊ, έδωσε πλήρη λίστα με τα στοιχεία των παρόντων, αλλά έλαβε και δείγμα DNA από τη σορό του.

Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε επιχείρησή της, η Μοσάντ μοιάζει να επιτυγχάνει τους στόχους της με τρόπους που κάνουν ακόμα και τους πιο… φαντασιόπληκτους σεναριογράφους βιβλίων και ταινιών για κατασκόπους να μοιάζουν «στείροι σκέψης».

Έτσι έκανε, για παράδειγμα, στήνοντας ένα ολόκληρο δίκτυο στην Ευρώπη που κατάφερε να παρεισφρήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα των pagers (βομβητών) που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για να αποφύγει την κατασκοπεία μέσω κινητών, «φυτεύοντας» εκρηκτικά στις μπαταρίες τους. Σε ανύποπτο χρόνο τους πυροδότησε, εκτελώντας, τυφλώνοντας, ή ακρωτηριάζοντας ή ακόμα και ευνουχίζοντας (!) χιλιάδες στελέχη της Χεζμπολάχ, αφού το μήνυμα που έστειλε για την πυροδότηση είχε χρόνο αναμονής 7 δευτερολέπτων, ώστε το θύμα να βγάλει τον βομβητή από την τσέπη και να τον φέρει μπροστά στα μάτια του για να το διαβάσει.

Επιστροφή, από τον Λίβανο, στο Ιράν. Οι ισραηλινές Αρχές άφησαν να διαρρεύσει ότι πριν από τις πυραυλικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς, η Μοσάντ είχε προηγηθεί, πραγματοποιώντας σειρά μυστικών, προπαρασκευαστικών επιχειρήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διαρροές, «σημαδεύονταν» οι στόχοι, όπως πυραυλικές εγκαταστάσεις, σε κάποιες άλλες αναπτυσσόταν προηγμένη τεχνολογία που «τύφλωνε» τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στήθηκαν βάσεις επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Τεχεράνη (ώστε να μη χρειαστεί να εισβάλλουν στον ιρανικό εναέριο χώρο) και κοντά σε χώρους ανάπτυξης ιρανικών πυραύλων, ώστε να γίνει αναχαίτιση από το… έδαφος του Ιράν!

