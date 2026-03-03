Ιράν: Θρήνος και οργή στις κηδείες των 168 μαθητριών, συνθήματα κατά Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Στις κηδείες των 168 μαθητριών στο Ιράν που έχασαν την ζώη τους από αεροπορική επίθεση επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε η επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ που σκόρπισε τον όλεθρο.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ, συγκεντρωμένοι μπροστά από τα κατεστραμμένα ερείπια του σχολείου, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με φωτογραφίες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλοί πολίτες θρηνούν ενώ φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

🚨🇮🇷 Funerals began for students killed when airstrikes hit a girls’ elementary school in Minab, Iran on Saturday. Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls’ school. Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA — ISHOLA (@BLISEARTH) March 3, 2026

Το σχολείο που χτυπήθηκε από την επίθεση βρίσκεται 60 μέτρα μακριά από μια ιρανική στρατιωτική βάση.

Οπως αναφέρουν Ιρανοί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 μαθήτριες.

Οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την επίθεση και σύμφωνα με αξιωματούχο θα εξέταζαν τις αναφορές.

