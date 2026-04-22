Το Ιράν έστειλε νέο, σαφές σήμα στρατιωτικής αποτροπής, με δημόσια εμφάνιση βαλλιστικού πυραύλου στην Τεχεράνη, λίγες ώρες μετά τη νέα παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε ευρέως μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνει την επιλογή της Τεχεράνης να απαντήσει πολιτικά και συμβολικά στη νέα αμερικανική κίνηση. Οι συγκεκριμένες εικόνες, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ως προς τον τύπο του οπλικού συστήματος, το Reuters έχει καταγράψει ότι το Khorramshahr ανήκει στο ιρανικό βαλλιστικό οπλοστάσιο και έχει εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων.

The IRGC displayed a Khorramshahr ballistic missile during a nighttime military parade in Tehran. Printed on it was an image labeling Qatar’s RasGas facility as a target. pic.twitter.com/397I6d5ztp — Open Source Intel (@Osint613) April 21, 2026

Η επίδειξη ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του AP, το Ιράν είχε επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ για την εμπορική κίνηση, προειδοποιώντας όμως ότι μπορεί να επιβάλει ξανά περιορισμούς όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το ίδιο πλαίσιο εξηγεί γιατί κάθε κίνηση στην Τεχεράνη αποκτά έντονο συμβολικό βάρος: δεν αφορά μόνο το εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τους περιφερειακούς παίκτες.

🇮🇷🚀🇺🇸🇮🇱 A Guarda Revolucionária exibiu hoje um míssil hipersônico Khorramshahr 4 na Praça da Revolução, em Teerã. A população aplaudiu e entoou cânticos revolucionários e de resistência. pic.twitter.com/Z5okGqs4r9 — Sou Palestina🇵🇸🇪🇭 (@soupalestina) April 21, 2026

Σε επίπεδο στρατιωτικής ρητορικής, οι Φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και προειδοποιούν ότι θα απαντήσουν σε κάθε νέα επιθετική ενέργεια. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή με τη γενικότερη αξιολόγηση που καταγράφεται για τις ιρανικές δυνατότητες: το Reuters έχει σημειώσει ότι, παρά τις απώλειες και τα πλήγματα που υπέστη το Ιράν τα προηγούμενα διαστήματα, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα βαλλιστικά οπλοστάσια στη Μέση Ανατολή, με συστήματα που παραμένουν κεντρικά για τη στρατηγική αποτροπής της.

🚨As the hours near the end of the ceasefire agreement with the United States, Iran displayed a Khorramshahr ballistic missile in the streets of Tehran. pic.twitter.com/zyv8VKPntJ — The Saviour (@TheSaviour) April 21, 2026

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό και το διπλωματικό κανάλι. Σύμφωνα με το AP, η ιρανική πλευρά έχει συνδέσει ρητά την πρόοδο στις συνομιλίες με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ το Πακιστάν συνεχίζει να εμφανίζεται ως βασικός διαμεσολαβητής στις επαφές. Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν επιχειρεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα έτοιμο για διαπραγμάτευση και έτοιμο για κλιμάκωση, χωρίς να εγκαταλείπει καμία από τις δύο επιλογές.

Στο πεδίο της οικονομίας και της εσωτερικής αντοχής, η επίσημη γραμμή της Τεχεράνης παραμένει καθησυχαστική. Παρά τις πιέσεις, το ιρανικό κράτος υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα στην τροφοδοσία βασικών αγαθών και ότι η παραγωγική του βάση παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να απορροφήσει μέρος των κραδασμών. Ωστόσο, η ένταση στο Ορμούζ και η ναυτική πίεση που περιγράφουν τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και εξαιρετικά εξαρτημένη από το αν η εκεχειρία θα μετατραπεί σε ουσιαστική διαπραγμάτευση ή θα οδηγηθεί σε νέα επιδείνωση.

