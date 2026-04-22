Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν μόνο για λίγες ακόμη ημέρες, καθώς στην αμερικανική πλευρά εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική διέξοδο, αλλά όχι χωρίς σαφές σήμα από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι προσδιορίζουν το χρονικό περιθώριο της νέας παράτασης από τρεις έως πέντε ημέρες, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανοχή της Ουάσινγκτον δεν θα είναι απεριόριστη.

Η βασική ανησυχία του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είναι ότι στο εσωτερικό του ιρανικού συστήματος υπάρχει πλέον βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολιτικούς διαπραγματευτές και τη στρατιωτική ηγεσία που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι αυτή η εσωτερική σύγκρουση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το να ληφθεί μια ενιαία απόφαση για τις συνομιλίες και για μια πιθανή συμφωνία γύρω από τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Trump gives Iran days to end power struggle, return to peace talks https://t.co/iWbovuo9oA — Axios (@axios) April 22, 2026

Το χρονικό περιθώριο που δίνει η Ουάσινγκτον

Κατά το Axios, ο Τραμπ έχει επιλέξει προς το παρόν να δώσει λίγο επιπλέον χρόνο στη διπλωματία, παρότι είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο πιο σκληρής στρατιωτικής απάντησης. Αμερικανική πηγή που επικαλείται το μέσο αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι διατεθειμένος να αφήσει ακόμη μερικές ημέρες ώστε «οι Ιρανοί να βάλουν τάξη», όμως αυτό το παράθυρο θεωρείται αυστηρά περιορισμένο.

Η γραμμή αυτή συνδέεται και με προηγούμενη ενημέρωση του Axios, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει παράταση χωρίς σαφές τελικό όριο, ακριβώς επειδή οι αμερικανικές υπηρεσίες έβλεπαν μια «κατακερματισμένη» ιρανική ηγεσία και ήθελαν να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Το πρόβλημα στο εσωτερικό της Τεχεράνης

Το Axios αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν τις πρώτες σαφείς ενδείξεις εσωτερικής απορρύθμισης μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με την αμερικανική εκτίμηση, οι Φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν βασικά σημεία που είχαν συζητηθεί από την ίδια την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό και λειτουργικό κέντρο λήψης αποφάσεων.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η εσωτερική τριβή επιβαρύνθηκε περισσότερο μετά τη δολοφονία του Άλι Λαριτζανί τον Μάρτιο, εξέλιξη που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αποδυνάμωσε έναν από τους παράγοντες που μπορούσαν να κρατούν στοιχειώδη συνοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη.

Οι συνομιλίες που δεν προχώρησαν

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με το Axios, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προετοιμαστεί για νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, όμως το ταξίδι δεν προχώρησε, καθώς η ιρανική πλευρά δεν έδωσε τελικά το οριστικό «ναι». Το μέσο ανέφερε σε ξεχωριστό ρεπορτάζ ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε να συμμετάσχει στις νέες επαφές, επικαλούμενη τον συνεχιζόμενο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Αυτή η ασταθής εικόνα, με σήματα που δίνονται και κατόπιν αποσύρονται, ενίσχυσε την αμερικανική πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε κοινή στρατηγική. Γι’ αυτό και η Ουάσινγκτον φαίνεται να συνδυάζει τώρα τη διπλωματική αναμονή με τη διατήρηση έντονης πίεσης.

Γιατί ο Τραμπ προτίμησε προς το παρόν τη διπλωματία

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ βρέθηκε την Τρίτη μπροστά σε δίλημμα ανάμεσα σε μια μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακής υποδομής του Ιράν και στη συνέχιση της διπλωματικής οδού. Τελικά επέλεξε να μην προχωρήσει άμεσα σε κλιμάκωση, θεωρώντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει βασικούς στρατιωτικούς στόχους και ότι υπάρχει ακόμη χώρος για μια συμφωνία, έστω και δύσκολη.

Το Axios έχει επίσης αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να βλέπει τον αποκλεισμό και την οικονομική πίεση ως βασικά εργαλεία διαπραγμάτευσης, ακόμη κι αν κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας των επαφών.

