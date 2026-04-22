Ομάν: Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Σώο το πλήρωμα

Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή ,σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη, όπου η ένταση παραμένει υψηλή και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δοκιμάζεται διαρκώς

22 Απρ. 2026 10:06
Pelop News

Νέο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε ανοιχτά του Ομάν, με πλοίο ελληνικών συμφερόντων να δέχεται επίθεση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη, όπου η ένταση παραμένει υψηλή και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δοκιμάζεται διαρκώς. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Η βρετανική UKMTO έχει ήδη γνωστοποιήσει πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων κοντά στο Ομάν, ενώ το Reuters ανέφερε ότι σε ένα από αυτά ο πλοίαρχος κατήγγειλε πως δέχθηκε πυρά χωρίς να προηγηθεί κλήση μέσω VHF.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, το containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), με σημαία Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, δέχθηκε επίθεση 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν. Κατά την ίδια αναφορά, ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν απώλειες ή τραυματισμοί στο πλήρωμα. Με βάση την αναφορά που επικαλείται η Diaplous, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, στοιχείο που περιορίζει μεν το ανθρώπινο κόστος του περιστατικού, αλλά δεν μειώνει τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Το δρομολόγιο του πλοίου

Το EPAMINONDAS είχε αποπλεύσει από το Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία κάθε διέλευση από την περιοχή συνοδεύεται από αυξημένο ρίσκο. Το περιστατικό αναδεικνύει ξανά το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στον θαλάσσιο διάδρομο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Η σημασία της περιοχής είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως για τις ενεργειακές ροές. Γι’ αυτό και κάθε νέο επεισόδιο προκαλεί ανησυχία όχι μόνο στη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και στις διεθνείς αγορές, καθώς εντείνει τους φόβους για νέες καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος ασφάλισης και περαιτέρω επιβάρυνση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Το Reuters έχει επισημάνει ότι η αυξημένη επιθετικότητα στην περιοχή έχει ήδη επηρεάσει την εμπορική ναυσιπλοΐα και έχει εντείνει την αβεβαιότητα για την ασφαλή διέλευση πλοίων.

Αυξημένη επιφυλακή στα Στενά του Ορμούζ

Το τελευταίο αυτό συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας και οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Η UKMTO έχει εκδώσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις για επιθέσεις ή ύποπτα συμβάντα στην περιοχή του Ομάν και των Στενών του Ορμούζ, καλώντας τα πλοία να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ