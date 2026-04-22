Νέο σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε ανοιχτά του Ομάν, με φορτηγό πλοίο να δέχεται πυρά και να υφίσταται σοβαρές ζημιές, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη παρά την παράταση της εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, το περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των ακτών του Ομάν, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου. Η καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένει υπό ισχυρή πίεση, με το Reuters να έχει μεταδώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι πλοία έχουν αναφέρει πυρά και σοβαρές διαταραχές διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τον κυβερνήτη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να του δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να σταματήσει την πορεία του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου ή για τη χώρα στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει θολή ως προς την πλήρη έκταση των υλικών ζημιών, αλλά και ως προς το αν υπήρξε περαιτέρω εμπλοκή μετά το αρχικό επεισόδιο.

Στενά του Ορμούζ: Στο «κόκκινο» η ναυσιπλοΐα, αυξάνεται ο φόβος νέας κλιμάκωσης

Νέα ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Το Reuters είχε αναφέρει πρόσφατα ότι η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή είχε περιοριστεί δραστικά, ενώ πλοία δέχονταν προειδοποιήσεις ή ανέφεραν πυρά από ιρανικές δυνάμεις.

Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει την αβεβαιότητα για την πορεία της εκεχειρίας και για το κατά πόσο μπορεί να αποκατασταθεί ομαλά η διέλευση πλοίων από μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Στο επίκεντρο ξανά το Ορμούζ

Η ένταση στην περιοχή δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει ήδη το εμπόριο, τα ναύλα, την ασφάλιση πλοίων και συνολικά την αίσθηση σταθερότητας στην παγκόσμια ναυτιλία. Το Reuters είχε μεταδώσει ότι εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες ναυτικοί είχαν εγκλωβιστεί ή καθυστερήσει να περάσουν από το Ορμούζ μετά τα πρόσφατα επεισόδια.

Το νέο συμβάν ανοιχτά του Ομάν δείχνει ότι, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και η θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή συνεχίζει να δοκιμάζεται.

