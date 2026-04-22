Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατάσταση εξαιτίας της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως η Τεχεράνη χάνει τεράστια ποσά κάθε ημέρα και επιδιώκει άμεσα να ανοίξει ξανά η κρίσιμη θαλάσσια οδός. Τις δηλώσεις αυτές έκανε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, σε μια ακόμη δημόσια παρέμβαση για την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «το Ιράν καταρρέει οικονομικά» και «χάνει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», ενώ πρόσθεσε ότι στρατός και αστυνομία «παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται». Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την εικόνα αυτή ως ένδειξη ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει επειγόντως επαναλειτουργία του Ορμούζ, προκειμένου να ανακουφίσει την οικονομική πίεση που δέχεται. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια ανεξάρτητη τεκμηρίωση για τον αριθμό που επικαλέστηκε.

Η νέα ανάρτηση και το μήνυμα πίεσης προς την Τεχεράνη

Ο Τραμπ έγραψε ότι το Ιράν «διψά για μετρητά» και ότι θέλει τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν άμεσα. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του είχε επίσης ισχυριστεί ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται δημοσίως να στηρίζει τη συνέχιση του κλεισίματος του στενού περισσότερο για λόγους εσωτερικού κύρους και λιγότερο επειδή μπορεί να αντέξει πραγματικά το οικονομικό κόστος.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ανακοίνωσε αόριστη παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές επαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή επιβεβαιώσει επίσημα ότι συμφωνούν με την αμερικανική αυτή κίνηση, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται εδώ και εβδομάδες στο κέντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διακίνηση ενέργειας παγκοσμίως. Το Reuters σημειώνει ότι η κρίση στην περιοχή έχει ήδη κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και μετά την αμερικανική ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας.

Η Ουάσινγκτον έχει επιμείνει σε πολιτική πίεσης, με τον Τραμπ να συνδέει ευθέως τον αμερικανικό αποκλεισμό και τη δυσκολία λειτουργίας του Ορμούζ με την επιδείνωση της ιρανικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι έχουν αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό ή απόρριψη τις αμερικανικές κινήσεις, παρουσιάζοντάς τες ως μονομερείς και επιθετικές.

