Ιρανική πυραυλική επίθεση και φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο του Ντουμπάι, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Ντουμπάι φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, μετά από αναφορές ότι συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Εκρήξεις στην Παλμ Τζουμέιρα, συναγερμός στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με το skynews μια μεγάλη φωτιά μαίνεται στο εσωτερικό του ξενοδοχείου στο Ντουμπάι και πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

