IRIS: Σε ισχύ από σήμερα τα αυξημένα ημερήσια όρια συναλλαγών, τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, η αύξηση των ημερήσιων ορίων συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS, τόσο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών όσο και για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον νέο οδηγό της ΔΙΑΣ, το ημερήσιο όριο συναλλαγών διαμορφώνεται πλέον στα 1.000 ευρώ ανά κατηγορία, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες του συστήματος. Το μηνιαίο όριο για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ παραμένει χωρίς όριο το IRIS Commerce για αγορές από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Όπως επισημαίνεται, οι συναλλαγές μέσω IRIS P2P (Person to Person) επιτρέπουν πλέον την κάλυψη περισσότερων καθημερινών αναγκών μέσα στην ίδια ημέρα, όπως κοινά έξοδα ή οικογενειακές υποχρεώσεις. Η πληρωμή ενοικίου μπορεί να πραγματοποιείται μέσω IRIS, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηλωμένος λογαριασμός του εκμισθωτή ταυτίζεται με τον IBAN που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, το αυξημένο όριο στο IRIS P2Pro διευκολύνει τις εισπράξεις, καθώς κάθε πελάτης μπορεί να καταβάλλει υψηλότερα ποσά άμεσα και χωρίς τη χρήση POS. Η πίστωση των χρημάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο στον επαγγελματικό λογαριασμό, μέσω της εφαρμογής mobile banking της εκάστοτε τράπεζας.

Παράλληλα, το κόστος αποδοχής των πληρωμών μέσω IRIS παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τις πληρωμές με κάρτα, ενώ δεν προβλέπονται νέες επιβαρύνσεις λόγω της αύξησης των ορίων. Τυχόν χρεώσεις καθορίζονται από την εμπορική πολιτική κάθε τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω IRIS P2Pro και IRIS Commerce προσμετρώνται κανονικά στο «χτίσιμό» του, εφόσον αφορούν επαγγελματίες ή επιχειρήσεις με επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. Αντίθετα, οι μη φορολογητέες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για προσωπικούς λόγους δεν λαμβάνονται υπόψη.

