IRIS: Υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου, οι νέες ρυθμίσεις στις συναλλαγές για επιχειρήσεις και πολίτες

Αλλαγές στα όρια πληρωμών και πρόστιμα για μη συμμόρφωση.  Πώς επηρεάζονται καταναλωτές και επιχειρήσεις στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα

 

20 Οκτ. 2025 10:46
Pelop News

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS γίνεται υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εισάγοντας νέα όρια και προϋποθέσεις που στοχεύουν σε ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο οικονομικές συναλλαγές. Η ρύθμιση αφορά τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά καταστήματα, με υποχρεωτική χρήση QR κώδικα για την αποδοχή πληρωμών.

Για τους καταναλωτές, οι αλλαγές φέρνουν διευκολύνσεις στις καθημερινές συναλλαγές. Οι πληρωμές προς επαγγελματίες (IRIS P2B) περιορίζονται σε 500 ευρώ ημερησίως χωρίς προμήθεια, ενώ οι μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) διατηρούν το ίδιο όριο των 500 ευρώ ανά ημέρα.

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για P2P θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν τα 5.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δευτερόλεπτα, ενισχύοντας την ταχύτητα και τη διαφάνεια, ενώ μειώνεται η εξάρτηση από μετρητά ή κάρτες.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυστηρότερες υποχρεώσεις, καθώς πρέπει να ενσωματώσουν το IRIS στα συστήματα POS τους. Τα όρια για εισπράξεις ορίζονται στα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 20.000 ευρώ για αυτές με διπλογραφικά.

Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 20.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν αναφορές για πιθανές καθυστερήσεις στην προσαρμογή λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι το μέτρο προάγει τη φορολογική διαφάνεια και μειώνει τη μαύρη οικονομία, με τις τράπεζες να υποστηρίζουν την εφαρμογή χωρίς επιπλέον χρεώσεις για μικρά ποσά.

 
