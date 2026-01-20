Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα

Στην Πάτρα βρίσκεται από σήμερα η Φούκα Νισιγιάμα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ, που θα ενισχύσει τα «δελφίνια» στο υπόλοιπο της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι η διεθνής Γιαπωνέζα περιφερειακός είναι γεννημένη το 2000 και διακρίνεται για τα επιθετικά της χαρίσματα, αποτελώντας βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας.

Στη φωτογραφία διακρίνεται δεξιά μαζί με τους προπονητές της ΝΕΠ Γιώργο Τσόκα και Σοφία Μανέτα, τις πολίστριες Σελέστ Αλμενταρίζ και Χικάρου Σιτάρα και τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού των «δελφινιών» Γρηγόρη Τσίγκα στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

