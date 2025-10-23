Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση

Αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε γειτονικούς δρόμους και περιοχές της πόλης. Παράταση αποκατάστασης της ζημιάς έως τις 23.30

Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση
23 Οκτ. 2025 22:00
Pelop News

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2025) στην Πάτρα στην οδό Άστιγγος,  έπειτα από ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε γειτονικούς δρόμους και περιοχές της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκλείσουν τυχόν κίνδυνο επέκτασης της ζημιάς. Πάντως αρχικά και έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Ήδη οι τεχνικοί της ΔΕΗ βρίσκονται επί τόπου, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να επαναφέρουν σταδιακά την ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση δόθηκε παράταση αποκατάστασης της ζημιάς από τις 21.30 στις 23.30.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια απαιτούνται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα
22:48 Ηράκλειο: Ατσάλινη ράβδος καρφώθηκε στο μπράτσο 52χρονου, εργατικό ατύχημα που σοκάρει!
22:46 ΠΣΑΤ: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κανονισμών Διαιτησίας μπάσκετ
22:38 CNN: Η στρατηγική του Βλάντιμιρ Πούτιν να χειραγωγεί τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της
22:33 Διαθήκη Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της!
22:27 Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναθέτει σε εταιρεία καθαρισμού τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη
22:22 Το κόβει στους παράγοντες η ΕΠΣ Αχαΐας
22:15 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:12 Μία ΑΕΚ για Όσκαρ, πέτυχε ιστορικών διαστάσεων νίκη
22:00 Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση
21:44 Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί, είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό
21:40 Μια ανεπανάληπτη βραδιά στο Αρχαίο Ωδείο: Η συναυλία που ένωσε Σαββόπουλο, Τσιπινάκη και Πατρινούς
21:37 Που έχει φτάσει η κοινωνία μας; 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από τη γιαγιά του!
21:24 Μεσολόγγι: Κακοκαιρία και κλειστά αύριο (24/10/2025) τα σχολεία! ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Δημοσκόπηση Pulse: Οριακές διακυμάνσεις, στις 15,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
21:00 Αλλάζει το τοπίο στις πληρωμές – Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου
20:49 Μεσολόγγι: Τρομερή βροχόπτωση, κυκλοφορούν με βάρκες! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:37 Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης
20:33 Ερασιτεχνικό: Μην περιμένετε ορισμούς διαιτητών!
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ