Ισχυρή έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Πάτρα, μεγάλη αναστάτωση

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/10/2025) στην Πάτρα στην οδό Άστιγγος, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Πάτρα: Η βροχόπτωση έφερε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε γειτονικούς δρόμους και περιοχές της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να αποκλείσουν τυχόν κίνδυνο επέκτασης της ζημιάς. Πάντως αρχικά και έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Ήδη οι τεχνικοί της ΔΕΗ βρίσκονται επί τόπου, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να επαναφέρουν σταδιακά την ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση δόθηκε παράταση αποκατάστασης της ζημιάς από τις 21.30 στις 23.30.

