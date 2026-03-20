Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία το πρωί της Παρασκευής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Θεσπρωτίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

